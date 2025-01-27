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لبنان

العدوّ الإسرائيليّ اتّصل برئيس بلديّة... وهذا ما طلبه منه

Lebanon 24
27-01-2025 | 05:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ اتّصل برئيس بلدية أرنون وببعض أعضاء البلديّة، طالباً منهم عدم السماح للأهالي بالتوجّه إلى البلدة.
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