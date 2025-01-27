العدوّ الإسرائيليّ اتّصل برئيس بلديّة... وهذا ما طلبه منه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ اتّصل برئيس بلدية أرنون وببعض أعضاء البلديّة، طالباً منهم عدم السماح للأهالي بالتوجّه إلى البلدة.

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