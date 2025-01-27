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لبنان

جريحان في بني حيان

Lebanon 24
27-01-2025 | 05:08
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداءات العدوّ الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين اليوم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح في بلدة بني حيان أحدهم طفل والآخر بحالة حرجة.
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بني حيان

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