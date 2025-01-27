توقيف قاصرين سوريين في القبة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ أحد الشبان ألقى القبض على قاصرين سوريين هما م.ع.ب وع.ع.ب خلال قيامهما بسرقة كابل كهربائيّ في منطقة القبة.





وحضرت مُخابرات الجيش إلى المكان، وبدأت التحقيق مع الموقوفين.

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