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لبنان

توقيف قاصرين سوريين في القبة

Lebanon 24
27-01-2025 | 05:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ أحد الشبان ألقى القبض على قاصرين سوريين هما م.ع.ب وع.ع.ب خلال قيامهما بسرقة كابل كهربائيّ في منطقة القبة.


وحضرت مُخابرات الجيش إلى المكان، وبدأت التحقيق مع الموقوفين.
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القبة

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