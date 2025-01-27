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لبنان

في صيدا... فقد السيطرة على سيارته واقتحم واجهة مكتبة!

Lebanon 24
27-01-2025 | 05:46
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فقد سائق سيارة رباعية الدفع  السيطرة عليها حيث اقتحم واجهة مكتبة عند الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا.

واقتصرت الاضرار على الماديات.
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