المكاري: لإزالة كل الحواجز بين الدولة والمواطن

كتب وزير الاعلام زياد المكاري عبر منصة "اكس": "في هذا الصباح، لفتني ازالة العوائق الحديدية أمام مصرف لبنان. ‏لعلها فاتحة لإزالة كل الحواجز بين الدولة والمواطن، وتمهيد لاستعادة الثقة المتبادلة وإعادة الحقوق".

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