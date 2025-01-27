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لبنان

المكاري: لإزالة كل الحواجز بين الدولة والمواطن

Lebanon 24
27-01-2025 | 06:04
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 كتب وزير الاعلام زياد المكاري عبر منصة "اكس": "في هذا الصباح، لفتني ازالة العوائق الحديدية  أمام مصرف لبنان. ‏لعلها فاتحة لإزالة كل الحواجز بين الدولة والمواطن، وتمهيد لاستعادة الثقة المتبادلة وإعادة الحقوق".
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