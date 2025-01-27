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لبنان
"الكتائب": لن نسمح بعودة عقارب الساعة الى الوراء
Lebanon 24
27-01-2025
|
06:06
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صدر عن حزب "الكتائب" التالي:
يعود "حزب الله" مجددًا إلى أسلوبه القديم القائم على الاستقواء على الداخل، وبث الفوضى، وزعزعة الاستقرار، وذلك بعد فشل جميع رهاناته السياسية والعسكرية وسقوط شعاراته الفارغة.
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ما شهدناه ليل الأحد، من مسيرات نظمها حزب الله، تحمل شعارات مذهبية، تطلق النار وتتحرك في مناطق آمنة مثل بيروت، الجميّزة، فرن الشباك، برج حمود، وصولًا إلى مغدوشة، يشكّل استفزازًا صارخًا للمواطنين.
هؤلاء المواطنون، الذين لم يمضِ وقت طويل على استقبالهم لأهلهم الجنوبيين، واحتضانهم، وتقديم الدعم لهم، يواجهون اليوم ممارسات تؤكد استمرار هذا الحزب-الميليشيا بمشروعه التدميري الذي يهدد أسس الدولة والمواطنة.
في هذا السياق، يعيد حزب الكتائب التأكيد على رفضه لهذه التصرفات الاستفزازية، مشددًا على أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. إن محاولات إخضاع اللبنانيين بالقوة، كما حدث في أيار المشؤوم وغيرها من التواريخ، أصبحت جزءًا من الماضي ولن نسمح بتكرارها.
كما نؤكد أن محاولات تغيير المعادلات الداخلية، أو فرض مكاسب سياسية ووزارية، أو العودة إلى المعادلات الخشبية في البيانات الوزارية عبر الشارع أو الترهيب، لن تمرّ. الشعب اللبناني، الطامح إلى الاستقرار والعيش تحت سقف القانون والدستور، سيواجه هذه المحاولات بحزم.
لذلك، يطالب حزب الكتائب المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرك السريع لوضع حد نهائي لهذه الظواهر الفتنوية، والتصدي لها بقوة. نحن في بداية عهد يعقد عليه اللبنانيون آمالاً كبيرة لاستعادة المبادئ السيادية، القانونية، والدستورية، وهذه التحركات تهدد الأسس التي ينادي بها العهد.
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