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لبنان

بعد أحداث مساء أمس... قيادة الجيش تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية

Lebanon 24
27-01-2025 | 06:15
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"على خلفية قيام بعض المواطنين الذين يستقلون دراجات نارية ويرفعون أعلامًا حزبية بمسيرات في عدد من المناطق اللبنانية ليل أمس، تخلّلها إطلاق نار واستفزازات مما يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي، سيّرت وحدات من الجيش دوريات لمنع الأعمال المخلّة بالأمن والاستقرار، وأوقفت عدة أشخاص، فيما تستمر ملاحقة بقية المتورطين.
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تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية، والتصرف بحكمة حفاظًا على الوحدة الوطنية والعيش المشترك"
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