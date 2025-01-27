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لبنان

عن تهجير فلسطينيي غزة... السنيورة استنكر مواقف وتسريبات فتنوية

Lebanon 24
27-01-2025 | 06:36
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 اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة في بيان، ان "تزامن عودة النازحين من اهالي غزة اليوم الى اراضيهم في شمالي القطاع، بالتزامن مع بدء عودة أهالي الجنوب اللبناني المخضبة بالدماء الزكية إلى قراهم وبلداتهم، انما يؤكد حقيقة جوهرية تتعلق بقدسية وصلابة تمسك اللبنانيين والفلسطينيين بأرضهم وترابهم الوطني وحقوقهم الانسانية الاساسية".
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واستهجن السنيورة "ما يتم تمريره من مواقف وتسريبات فتنوية وتخريبية بشأن اقتراح العمل على تهجير فلسطينيي غزة إلى الأردن ومصر في عملية تطهير عرقي منظّم من أجل إنهاء القضية الفلسطينية، والعمل على ضم القطاع إلى إسرائيل وجعله منطقة عقارية استثمارية كبيرة على شاطئ البحر المتوسط"، وقال: "ان الشعب الفلسطيني يؤكد كل يوم، بصموده وتضحياته الأسطورية، تمسكه بأرضه وحقه في الحياة، وفي أن يكون له وطنه ودولته الحرة والسيدة والمستقلة، حسب ما أكدت عليه قمة بيروت العربية بشأن المبادرة العربية للسلام، وهو الذي أفشل مخطط الابادة الجماعية الذي سعت اليه إسرائيل في غزة بكل أدوات القتل والتدمير التي استطاعت الحصول عليها، وهو يقف الآن في وجه مؤامرة التطهير العرقي اللاأخلاقي وغير القانوني والمخالف لأبسط حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف التي تنص على حظر الترحيل القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال".

 
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