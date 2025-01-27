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لبنان

اليوم... إليكم عدد الشهداء والجرحى جراء إعتداءات العدوّ في جنوب لبنان

Lebanon 24
27-01-2025 | 07:26
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع  لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداءات العدوّ الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى سقوط شهيد وسبعة جرحى.
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وجاءت الحصيلة التفصيلية وفق التالي: 
- العديسة: شهيد وجريحان
- بني حيان: جريحان
- يارون: جريح
- حولا: جريحان
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