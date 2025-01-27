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لبنان

بري إستقبل الشوابكة والعلامة فضل الله

Lebanon 24
27-01-2025 | 07:32
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 إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الامين العام السابق للإتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة .
 
واستقبل بري العلامة السيد علي فضل الله والسيد باقر فضل الله، وبحث معهما في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.
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