بري إستقبل الشوابكة والعلامة فضل الله

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الامين العام السابق للإتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة .



واستقبل بري العلامة السيد علي فضل الله والسيد باقر فضل الله، وبحث معهما في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.

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