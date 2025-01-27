Advertisement

لبنان

كلمة لنعيم قاسم اليوم

Lebanon 24
27-01-2025 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1312025-638735857195258936.jpg
Doc-P-1312025-638735857195258936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن "حزب الله" أنّ أمينه العامّ الشيخ نعيم قاسم سيُلقي كلمة عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء كلمة أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
lebanon 24
27/01/2025 16:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم في ذكرى اغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس
lebanon 24
27/01/2025 16:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
lebanon 24
27/01/2025 16:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة للشيخ نعيم قاسم عند الساعة السادسة مساء
lebanon 24
27/01/2025 16:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24

نعيم قاسم

كلمة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:38 | 2025-01-27
09:22 | 2025-01-27
09:18 | 2025-01-27
09:17 | 2025-01-27
09:12 | 2025-01-27
09:11 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24