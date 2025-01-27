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لبنان
كلمة لنعيم قاسم اليوم
Lebanon 24
27-01-2025
|
07:39
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أعلن "حزب الله" أنّ أمينه العامّ الشيخ نعيم قاسم سيُلقي كلمة عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم.
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