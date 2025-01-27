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لبنان

مسؤول إسرائيلي ينتقد قرار نتنياهو: "حزب الله" سيعود

Lebanon 24
27-01-2025 | 08:08
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نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن رئيس مجلس المطلة دافيد أزولاي قوله إنّ "اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان سيّئ لإسرائيل"، مشيراً إلى أنّ "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقّع على اتفاق استسلام مقابل حزب الله الذي سيعود".
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وأكد أزولاي أنّ "السكان في كفركلا والعديسة والخيام والقرى الجنوبية الأخرى سيعودون، وهم أنفسهم الذين سيرمّمون منازلهم وسيتعاظمون من جديد وسينفّذون 7 تشرين الاول في الشمال". (الميادين)
 
 
 

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