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لبنان

في مكبّ نفايات طرابلس،.. قوى الامن يتلف كميّة من المواد المخدّرة

Lebanon 24
27-01-2025 | 08:31
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 أتلف مكتب مكافحة المخدِّرات الإقليمي في الشّمال، بتاريخ 27-01-2025، كميّة من المواد المخدّرة المضبوطة لديه، في مكبّ نفايات طرابلس، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص، وبحضور المحامي العام الاستئنافي في الشّمال القاضي طارق طربيه، رئيس قسم المباحث الجنائية العامّة العميد إيلي كلاس، ومساعده العميد غسّان عثمان، رئيس فرع الإعلام الأمني في شعبة العلاقات العامّة الرائد جوليان خليفة، رئيس مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في الشمال النّقيب خضر كنجو، ومن قلم النّيابة العامّة التّمييزيّة الكاتب وليد عويدات، وعددٍ من ضبّاط ورتباء المكتب. 
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أمّا المواد المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشّكل التّالي: 
-/694,988/ غ من مادّة حشيشة الكيف.
-/969/ غ بودرة كوكايين.
-/949408/ حبّة مخدّرة من أنواع كبتاغون، ترامادول وترامال.
-/587/ غ من مادّة الماريجوانا.
-/591/غ باز كوكايين.
-/6/ شتول ماريجوانا.
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