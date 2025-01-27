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لبنان

سلام لن يحضر إلى قصر بعبدا اليوم؟

Lebanon 24
27-01-2025 | 08:29
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جرى اتصال بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام تناول الملف الحكومي، وسط أجواء مشجعة تناقض الشائعات المتداولة.
 
وبحسب المعلومات، فإن الرئيس المكلّف لن يحضر الى قصر بعبدا اليوم. (lbci)
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