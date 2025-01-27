سلام لن يحضر إلى قصر بعبدا اليوم؟

جرى اتصال بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام تناول الملف الحكومي، وسط أجواء مشجعة تناقض الشائعات المتداولة.

وبحسب المعلومات، فإن الرئيس المكلّف لن يحضر الى قصر بعبدا اليوم. (lbci)