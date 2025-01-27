"سيدة الجبل": لتشكيل حكومة محررة من قيود الاحزاب

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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونيا.وقدّر المجتمعون في بيان" حكمة الجيش اللبناني في تجنب أي استفزاز للاحتكاك بينه وبين الشعب بتحريض من "حزب الله"، وتأمين حماية أهلنا في الجنوب خلال عودتهم إلى قراهم المحررة، وطالبوا "الدولة اللبنانية بكل تراتبيتها بالتطبيق الكاملٍ للقرار 1701 ووقف الاعمال العدائية، اللذين هما المدخل الموضوعي لتحرير جميع اللبنانيين أفراداً وجماعات من قبضة حزب الله عليهم".كما طالب "اللقاء" الرئيس نواف سلام بـ"تشكيل حكومة محررة من قيود الاحزاب وعدم الرضوخ لابتزازات "حزب الله"، لان الاستمرار بعمل الشيء ونقيضه أصبح أمرا مرفوضا من قبل جميع اللبنانيين".