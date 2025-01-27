بشأن اتفاق النار والانسحاب من لبنان.. تصريحات إسرائيلية رسمية!

أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، مشيرًا إلى ضرورة انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

كما أضاف أن "القوات الإسرائيلية ستبقى على الحدود مع لبنان، بسبب عدم التزام الطرف الآخر بالاتفاق"، وتابع: "نرفض إعادة انتشار قوات حزب الله على حدودنا".