اللبنانية الأولى استقبلت مي الخليل ولورا لحود ووفدا نسائياً

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استقبلت اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون قبل ظهر اليوم في القصر الرئاسي في بعبدا، رئيسة جمعية "ماراتون بيروت" السيدة مي الخليل مع وفد مرافق.، أطلعتها على النشاطات التي تقوم بها الجمعية .واستقبلت السيدة عون رئيسة لجنة مهرجانات البستان السيدة لورا لحود التي أطلعتها على برنامج المهرجانات لهذه السنة .كما استقبلت وفدا نسائيا من مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية برئاسة السيدة بديعة شهاب رئيسة لجنة الصديقات التي اطلعتها على نشاط المؤسسة في الحقل الاجتماعي .