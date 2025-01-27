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لبنان
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-01-2025
|
09:12
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علم "لبنان 24" ان الحكومة الجديدة سوف تبصر النور في خلال 48 ساعة كحدّ اقصى وهي ستكون على مستوى طموحات اللبنانيين بالشخصيات التي تتضمنها وكيفية توزيع الحقائب.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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