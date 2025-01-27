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لبنان

هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-01-2025 | 09:12
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علم "لبنان 24" ان الحكومة الجديدة سوف تبصر النور في خلال 48 ساعة كحدّ اقصى وهي ستكون على مستوى طموحات اللبنانيين بالشخصيات التي تتضمنها وكيفية توزيع الحقائب.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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