مكتب فضل الله يعلن موعد أول أيام شهر شعبان

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أصدر المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، بيانا أعلن فيه "أن يوم الخميس الواقع فيه 30 كانون الأول هو أول أيام شهر شعبان المعظم ما عدا البلدان الواقعة في شرق الأقصى فيكون بداية شهر شعبان لديها يوم الجمعة وذلك طبقا للمبنى الفقهي لسماحته بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة..نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهراً مباركاً، عامراً بالعبادات والطاعات والأعمال الصالحة، والحفظ والفرج لجميع المؤمنين، إنه سميع مجيب".