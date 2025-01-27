18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأب إيلي خنيصر يكشف آخر المستجدات عن الطقس في لبنان: "الله يتحنن على مناطقنا"
Lebanon 24
27-01-2025
|
09:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، تقريره عن وضع الطقس في لبنان، وجاء فيه:
خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر بدا المحيط الاطلسي ناشطاً بحركة المنخفضات العاصفة المُتّجهة من غرب اوروبا نحو ايطاليا والجزائر وتونس، وتراوحت قيم ضغطها بين 998 و1004hpa، ورسمت خطّها نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط ما بعد السابع عشر من هذا الشهر،
Advertisement
منخفضان جوّيان سلكا خط المتوسط نحو قبرص وتركيا في العشرين من هذا الشهر، وتعرّضا لضغتَين مرتفعَين الاوّل فوق ليبيا ومصر وهو المرتفع الشبه مداري 1028hpa، والضغط الثاني هو المرتفع القطبي الذي سيطر على شرق اوروبا وغرب روسيا 1038hpa اضف الى المرتفع السيبيري شرقا 1052hpa، ما سبب ذلك ضعف في قوة المنخفضين حين ارتفعت قيم ضغتهما نحو 1015 و 1018hpa فتأثر لبنان والجوار بحالات مطرية متفرقة، أمّا المنخفض الثالث فقد تحوّل الى حالة عدم استقرار في السادس والعشرين من هذا الشهر بسبب حصار المرتفعات الجوية له، فغابت الموجات القطبية وحلّت بين غرب اوروبا وشمال غرب افريقيا.
تُعتبر المرتفعات الجوّي التي تحمل قيم ضغط مرتفعة اكثر من 1040hpa، العدو الاكبر للمنخفضات الجوية التي تحمل قيم ضغط متوسطة، ما يجعلها تتلاشى مكانها بسبب الرياح المعاكسة لها، او تغيّر مسارها نحو مناطق اخرى ذات قيم ضغط اقل انخفاضا.
حالياً، ستشهد المناطق التالية؛ اوروبا وشمال افريقيا وغرب آسيا لُحمة جديدة للمرتفعات الجوية ما سيؤدي الى غياب المنخفضات عن الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط لحوالي اسبوع او ربما اكثر وسوف تتعرض المنخفضات الجوية في البحر المتوسط لرياح معاكسة ستجعل العواصف تستقر بين ايطاليا والجزائر وتونس والمغرب لعشرة ايام تترافق مع نزولات قطبية وتشكل عواصف ثلجية، امّا لبنان والجوار فلم يبقَ لهذه المناطق الاّ الأدعية.
الله يتحنن على مناطقنا والاّ!!!!!!!!!!!!!!!"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
Lebanon 24
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
01:54 | 2025-01-27
27/01/2025 01:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.. إعلامية "الجديد" بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها (فيديو)
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.. إعلامية "الجديد" بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها (فيديو)
02:16 | 2025-01-27
27/01/2025 02:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
09:12 | 2025-01-27
27/01/2025 09:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالات... فضيحة كبيرة في قناة تلفزيونيّة شهيرة
Lebanon 24
إستقالات... فضيحة كبيرة في قناة تلفزيونيّة شهيرة
08:33 | 2025-01-27
27/01/2025 08:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"الجيش ده لبناني أكيد؟".. ممثل مصري شهير بتعليق ساخر يُثير غضب اللبنانيين!
Lebanon 24
"الجيش ده لبناني أكيد؟".. ممثل مصري شهير بتعليق ساخر يُثير غضب اللبنانيين!
02:28 | 2025-01-27
27/01/2025 02:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
12:23 | 2025-01-27
تشييع شهيد الجيش محمد يوسف زهور في بلدة يحمر الشقيف
12:00 | 2025-01-27
لبنان وجهة أساسية.. أين اختفى ضباط الأسد؟
11:46 | 2025-01-27
المياه والنفايات والمساعدات.. ملفات عديدة على طاولة بلدية علي النهري
11:40 | 2025-01-27
"إسرائيل فشلت في إنهاء المقاومة".. نعيم قاسم: "غصبًا عنكم انتصرنا"
11:25 | 2025-01-27
بعد انسحاب العدو الإسرائيلي.. الجيش يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني
11:11 | 2025-01-27
أثناء محاولته انتشال جثماني شهيدين.. إطلاق نار على فريق من كشافة "الرسالة"
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
27/01/2025 19:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
27/01/2025 19:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
27/01/2025 19:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24