مخبأة بطريقة احترافية داخل فان للركّاب.. ماذا ضُبط عند حاجز ضهر البيدر؟! (صور)

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:"بتاريخ 22-1-2025 وعلى مسلك البقاع – بيروت، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بـ "فان" خالٍ من الركّاب، يقوده المدعو: ن. س. (مواليد عام 1985، لبناني) من خلال عمليّة تفتيش دقيقة، عُثر على كميّة متنوعة وكبيرة من المخدّرات موضّبة بطريقة احترافيّة في أماكن عدّة داخل الـ “فان”، وهي على الشّكل التّالي:/14/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف./1,42/كلغ من مادّة الكوكايين، موزّعة داخل /120/ مغلف وعلبة بلاستيكيّة./1،160/ كلغ من مادّة باز الکوکايین، موزّعة داخل /290/ مُغلّف ألمنيوم./769/ حبّة مخدّرة (كبتاغون).أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.