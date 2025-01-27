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لبنان

مخبأة بطريقة احترافية داخل فان للركّاب.. ماذا ضُبط عند حاجز ضهر البيدر؟! (صور)

Lebanon 24
27-01-2025 | 10:13
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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:

"بتاريخ 22-1-2025 وعلى مسلك البقاع – بيروت، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بـ "فان" خالٍ من الركّاب، يقوده المدعو: ن. س. (مواليد عام 1985، لبناني) من خلال عمليّة تفتيش دقيقة، عُثر على كميّة متنوعة وكبيرة من المخدّرات موضّبة بطريقة احترافيّة في أماكن عدّة داخل الـ “فان”، وهي على الشّكل التّالي:
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/14/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف.
/1,42/كلغ من مادّة الكوكايين، موزّعة داخل /120/ مغلف وعلبة بلاستيكيّة.
/1،160/ كلغ من مادّة باز الکوکايین، موزّعة داخل /290/ مُغلّف ألمنيوم.
/769/ حبّة مخدّرة (كبتاغون).
أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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