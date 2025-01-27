Advertisement

لبنان

حاولت ترهيبهم... هذا ما قامت به محلقة اسرائيلية بالقرب من أهالي يارون!

Lebanon 24
27-01-2025 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1312101-638735962433340781.jpg
Doc-P-1312101-638735962433340781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عمدت محلقة اسرائيلية عصر اليوم الى القاء قنبلة قرب الاهالي المحتشدين عند مدخل بلدة يارون للدخول الى بلدتهم ومحاولة ترهيبهم .
 
ولم يفد عن اصابات .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: ستبدأ الولايات المتحدة الاميركية مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية
lebanon 24
27/01/2025 19:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل اعلام اسرائيلية: سحب سريتين من حرس الحدود من الضفة الغربية إلى قيادة المنطقة الشمالية على خلفية ما حصل اليوم عند الحدود اللبنانية
lebanon 24
27/01/2025 19:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حصيلة جديدة لوزارة الصحة: 22 شهيدا و124 جريحا في الاعتداءات الاسرائيلية اليوم
lebanon 24
27/01/2025 19:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوة اسرائيلية مُعادية معززة بعدد من الجرافات والدبابات والآليات تتوغل الآن من اطراف حولا الغربية باتجاه وادي السلوقي
lebanon 24
27/01/2025 19:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24

محلقة

اسرائيلية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2025-01-27
12:23 | 2025-01-27
12:00 | 2025-01-27
11:46 | 2025-01-27
11:40 | 2025-01-27
11:25 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24