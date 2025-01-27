بلدية بيروت: العميد في الجيش عباس الحسيني قائداً لفوج حرس بيروت

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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر قرارا بتعيين العميد في الجيش عباس الحسيني قائدا لفوج حرس مدينة بيروت خلفا للعميد الركن علي صبرا".وأشارت إلى أن "المحافظ عبود التقى القائد الجديد العميد الحسيني بحضور العميد الركن صبرا، وأثنى على العمل الذي قام به منذ استلامه قيادة الفوج ولغاية اليوم، وأكد القائد الجديد استمرار المسيرة التي بدأها العميد صبرا للنهوض بفوج الحرس ليكون على قدر المسؤوليات التي ستعطى اليه لخدمة مدينة بيروت كون العاصمة تحتاجه إلى وجوده جنباً الى جنب مع القوى الأمنية لبسط الأمن والأمان في المدينة وأهلها".ووزعت دائرة العلاقات العامة نبذة عن سيرة العميد الحسيني، جاء فيه: "تخرج من الكلية الحربية في عام 1996 برتبة ملازم وتدرج بالترقية الى رتبة عميد، حائز على أوسمة عدة، منها: وسام الأرز الوطني برتبة ضابط، وسام الأرز الوطني برتبة فارس، وسام الجرحى (2)، وسام الحرب، وسام مكافحة الإرهاب، ووسام التقدير العسكري. كما شغل مناصب عدة، منها: أفواج التدخل، الكلية الحربية، عمليات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ضابط أمن، عمليات الطبابة العسكرية".