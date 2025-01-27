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لبنان

للمرة الاولى.. الجيش يتمركز في بلدة مروحين

Lebanon 24
27-01-2025 | 10:42
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دخل المواطنون اليوم الى بلدتي البستان ومروحين سيرًا على الأقدام، وقد تمركز الجيش للمرة الاولى في مروحين، بينما تبقى قرية البستان من دون انتشار للجيش، وفق ما أفادت معلومات الـLbci.
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البستان

مروحين

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