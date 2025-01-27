للمرة الاولى.. الجيش يتمركز في بلدة مروحين

دخل المواطنون اليوم الى بلدتي البستان ومروحين سيرًا على الأقدام، وقد تمركز الجيش للمرة الاولى في مروحين، بينما تبقى قرية البستان من دون انتشار للجيش، وفق ما أفادت معلومات الـLbci.

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