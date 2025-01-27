Advertisement

لبنان

المياه والنفايات والمساعدات.. ملفات عديدة على طاولة بلدية علي النهري

Lebanon 24
27-01-2025 | 11:46
A-
A+
Doc-P-1312160-638736005546968603.png
Doc-P-1312160-638736005546968603.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 اجتمع رئيس بلدية علي النهري الدكتور باسم جمعة في مبنى البلدية، مع فاعليات البلدة الحزبية والاجتماعية ولجنة الوقف وناشطين، وتم البحث في الامور الحيوية التي تعني البلدة واهلها، وأبرزها النفايات والمياه والمساعدات التي جرى توزيعها خلال فترة الحرب.
Advertisement

وقال جمعة: "ان جمع النفايات قائم رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهنا بخاصة بعد توافد حوالي 143 عائلة من النازحين الجدد بسبب الاحداث الأخيرة في سوريا، مما يحتم زيادة في حجم النفايات ويرتب على الشاحنات عددا اضافيا من النقلات، علما ان البلدية لم تستوف حتى الساعة المستحقات الشهرية او البدل الشهري من المواطنين شعورا منها بوضع أهالي البلدة بعد انتهاء الحرب، الى جانب ادخار الجبايات المستوفاة سابقا".

وعن انقطاع المياه، قال: "البلدية لم تغفل عن مشكلة انقطاعها عن البلدة، وقد جرى إطلاع الحاضرين على كتب المراجعة التي ارسلتها البلدية الى مؤسسة مياه البقاع وإلى عدد من الجمعيات ال NGOs والصليب الأحمر لإصلاح البئر العائد للحاج ابراهيم جمعة".

اضاف: "نحن نتابع مليا هذا الموضوع مع ما يرافقه من عقبات، لكن الاهم هو اننا استطعنا وصل المياه من البئر العائدة للبلدة على الشبكة الأساسية وتأمين المياه لجزء كبير من البلدة".

وعن "المساعدات التي أشيع انها وصلت الى البلدية"، أكد جمعة انها "لم تتسلم اي مساعدات لا عن طريق المحافظة ولا من اي جهة رسمية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:29 | 2025-01-27
14:09 | 2025-01-27
14:08 | 2025-01-27
14:05 | 2025-01-27
14:01 | 2025-01-27
13:57 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24