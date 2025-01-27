المياه والنفايات والمساعدات.. ملفات عديدة على طاولة بلدية علي النهري

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اجتمع رئيس بلدية علي النهري الدكتور باسم جمعة في مبنى البلدية، مع فاعليات البلدة الحزبية والاجتماعية ولجنة الوقف وناشطين، وتم البحث في الامور الحيوية التي تعني البلدة واهلها، وأبرزها النفايات والمياه والمساعدات التي جرى توزيعها خلال فترة الحرب.وقال جمعة: "ان جمع النفايات قائم رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهنا بخاصة بعد توافد حوالي 143 عائلة من النازحين الجدد بسبب الاحداث الأخيرة في سوريا، مما يحتم زيادة في حجم النفايات ويرتب على الشاحنات عددا اضافيا من النقلات، علما ان البلدية لم تستوف حتى الساعة المستحقات الشهرية او البدل الشهري من المواطنين شعورا منها بوضع أهالي البلدة بعد انتهاء الحرب، الى جانب ادخار الجبايات المستوفاة سابقا".وعن انقطاع المياه، قال: "البلدية لم تغفل عن مشكلة انقطاعها عن البلدة، وقد جرى إطلاع الحاضرين على كتب المراجعة التي ارسلتها البلدية الى مؤسسة مياه البقاع وإلى عدد من الجمعيات ال NGOs والصليب الأحمر لإصلاح البئر العائد للحاج ابراهيم جمعة".اضاف: "نحن نتابع مليا هذا الموضوع مع ما يرافقه من عقبات، لكن الاهم هو اننا استطعنا وصل المياه من البئر العائدة للبلدة على الشبكة الأساسية وتأمين المياه لجزء كبير من البلدة".وعن "المساعدات التي أشيع انها وصلت الى البلدية"، أكد جمعة انها "لم تتسلم اي مساعدات لا عن طريق المحافظة ولا من اي جهة رسمية". (الوكالة الوطنية للإعلام)