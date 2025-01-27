تعديل في جدول تسليم شهادات العلامات التجارية.. وزارة الاقتصاد تسرّع الإجراءات

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في بيان، "إجراء تعديل على جدول تسليم شهادات تسجيل العلامات التجارية في مكتب الملكية الفكرية"، وقال: "ابتداء من صباح الغد، سيصبح تسليم الإفادات أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس، بدلا من يوم الخميس فقط، في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات وتلبية حاجات المواطنين بالسرعة المرجوة".

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وأوضح أن "تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية يتم حصريا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال الرابط الآتي:

https://portal.economy.gov.lb".



وأكد أن "فريق العمل في مكتب الملكية الفكرية سيواصل مراجعة ودراسة الملفات والمعاملات المتعلقة بالعلامات التجارية خلال كل أيام الأسبوع، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الأداء الإداري". (الوطنية للإعلام)