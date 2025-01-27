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لبنان

تعديل في جدول تسليم شهادات العلامات التجارية.. وزارة الاقتصاد تسرّع الإجراءات

Lebanon 24
27-01-2025 | 12:26
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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في بيان، "إجراء تعديل على جدول تسليم شهادات تسجيل العلامات التجارية في مكتب الملكية الفكرية"، وقال: "ابتداء من صباح الغد، سيصبح تسليم الإفادات أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس، بدلا من يوم الخميس فقط، في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات وتلبية حاجات المواطنين بالسرعة المرجوة".
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وأوضح أن "تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية يتم حصريا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال الرابط الآتي:
https://portal.economy.gov.lb".

وأكد أن "فريق العمل في مكتب الملكية الفكرية سيواصل مراجعة ودراسة الملفات والمعاملات المتعلقة بالعلامات التجارية خلال كل أيام الأسبوع، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الأداء الإداري". (الوطنية للإعلام)
 
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