لقاء بين مدير الزراعة ورئيس نقابة الصناعات الغذائية لتعزيز التعاون

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استقبل المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، في مكتبه، في الوزارة، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان رامز بو نادر، في حضور رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية المهندسة مريم عيد ورئيسة مصلحة الاقتصاد والتسويق والتصنيع الحيواني المهندسة آفي خوري .وبعد تهنئة بو نادر بتوليه منصب النقيب، تم عرض "أوضاع قطاع الصناعات الزراعية في لبنان وسبل تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة ونقابة اصحاب الصناعات الغذائية من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتسويق منتجات الصناعات الغذائية النباتية والحيوانية والمونة والمطبخ اللبناني في الأسواق المحلية والخارجية، وصولا إلى تأمين البيئة المناسبة لربط الزراعة بالصناعة".بعد الاجتماع، أكد بو نادر أنه "أطلع لحود على مجريات انتخابات النقابة وتسلمه رئاستها، والنشاطات والبرامج والمشاريع التي ينوي متابعتها أو إطلاق الجديد منها، بالتعاون مع وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والنقابات والجامعات".وشكر بو نادر لـ "لحود وفريق عمل وزارة الزراعة دعمهما المتواصل على مدى السنوات الماضية لقطاع الصناعات الغذائية".من جهته، تمنى لحود لـ "بو نادر وأعضاء النقابة التوفيق والنجاح في مهامهم"، مؤكدا "استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة والنقابة". (الوطنية للإعلام)