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لبنان

وفد من "حزب الله" يزور مفتي صيدا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

Lebanon 24
27-01-2025 | 12:48
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زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في منزله، مهنئا بذكرى الإسراء والمعراج، في حضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو ومسؤول شعبة صيدا علي فنيش وعضوي لجان الخدمات والعلاقات محمد كوثراني وأحمد الجبيلي، وكان عرض للاوضاع والمستجدات العامة.
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ونوه سوسان بـ"الانجاز الكبير الذي حققه أهالي الجنوب بتحرير قراهم وبلداتهم باللحم الحي وارادتهم الصلبة".

وزار الوفد للغاية نفسها، رئيس "الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود في مكتبه بصيدا.

وتوجه حمود بـ"تحية الاجلال والاكبار لأهالي الجنوب العزل الذين أصبحوا بدمائهم ومقاومتهم حجة على كل مواطن وكل عربي لينهض بوجه غطرسة وجبروت الاحتلال الإسرائيلي".
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