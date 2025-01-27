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لبنان

استغل الذين تضرّرت منازلهم من جرّاء الحرب فسقط بيد الأمن.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-01-2025 | 13:10
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ، أنّه "في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات النّصب والاحتيال في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معلومات عن استغلال شخص لأوضاع عددٍ من الذين تضرّرت منازلهم من جرّاء الحرب، بحيث قام بترميم إحدى الشّقق في مبنى في محلّة “السانت تيريز – الحدت”، واستلم من عددٍ آخر من قاطني هذا المبنى مبالغَ ماليّة مقابل وعده لهم بترميم شققهم، حيث استخدم عقودا باسم شركة وهميّة، ومن ثمّ توارى عن الأنظار".
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أضاف البلاغ:" بنتيجة المتابعة والرّصد والتّعقّب، تمكّنت المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من تحديد مكان اختبائِه في أحد الشّاليهات في محلّة أنطلياس، حيث داهمته بتاريخ 20-1-2025، وأوقفت المشتبه به، ويدعى: ب. ص. (من مواليد عام 1985، لبناني)، وتبيّن أنّ بحقّه مذكّرة توقيف بجرم احتيال".
 
ختم البلاغ:" أودع القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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