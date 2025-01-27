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لبنان

بعد خطاب قاسم.. هكذا ردّ "نائب القوات"

Lebanon 24
27-01-2025 | 13:20
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نشر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "آكس" منشوراً قال فيه: "يبدو أن الشيخ نعيم قاسم سجل كلمته بالأمس قبل أن توافق الحكومة اللبنانية التي يتمثل فيها حزبه على تمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار إلى 18 شباط.  لذلك ما زال يتكلم بلغة رفض التمديد بينما التمديد قد حصل".
 
 
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