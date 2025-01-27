بعد خطاب قاسم.. هكذا ردّ "نائب القوات"

نشر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "آكس" منشوراً قال فيه: "يبدو أن الشيخ نعيم قاسم سجل كلمته بالأمس قبل أن توافق الحكومة اللبنانية التي يتمثل فيها حزبه على تمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار إلى 18 شباط. لذلك ما زال يتكلم بلغة رفض التمديد بينما التمديد قد حصل".

يبدو ان الشيخ نعيم قاسم سجل كلمته بالأمس قبل ان توافق الحكومة اللبنانية التي يتمثل فيها حزبه على تمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار إلى ١٨ شباط.



لذلك ما زال يتكلم بلغة رفض التمديد بينما التمديد قد حصل. pic.twitter.com/FPg0kywyFz — Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) January 27, 2025 Advertisement