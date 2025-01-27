بعد خطاب قاسم.. هكذا ردّ "نائب القوات"

يبدو ان الشيخ نعيم قاسم سجل كلمته بالأمس قبل ان توافق الحكومة اللبنانية التي يتمثل فيها حزبه على تمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار إلى ١٨ شباط.
لذلك ما زال يتكلم بلغة رفض التمديد بينما التمديد قد حصل. pic.twitter.com/FPg0kywyFz
— Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) January 27, 2025
يبدو ان الشيخ نعيم قاسم سجل كلمته بالأمس قبل ان توافق الحكومة اللبنانية التي يتمثل فيها حزبه على تمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار إلى ١٨ شباط.
لذلك ما زال يتكلم بلغة رفض التمديد بينما التمديد قد حصل. pic.twitter.com/FPg0kywyFz