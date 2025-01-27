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لبنان

تصريح لبري عن تمديد مهلة وقف إطلاق النار.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
27-01-2025 | 11:00
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح له أنّه "تعليقا على تصريح دولة الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه الوفد الأميركي، بأنه تشاور معنا حول إعطاء مهلة الى 18 شباط المقبل مقابل الضغط لوقف الخروقات والإعتداءات الإسرائيلية، فإن الحقيقة أنني إشترطت وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى".
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أضاف:" وكنت قد إتصلت بفخامة رئيس الجمهورية متمنياً عليه تبني هذا الإقتراح".
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