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لبنان

بعد تعرّضهم للاعتداء.. وزير الإعلام يتصل ويتضامن مع فريق الـ "LBCI"

Lebanon 24
27-01-2025 | 13:21
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 اتصل وزير الاعلام زياد المكاري برئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للإرسال - انترناشيونال" بيار الضاهر، معربا عن تضامنه مع فريق المحطة الذي تعرض للاعتداء وهو في معرض تغطيته الحدث الأبرز في الجنوب.
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وإذ اطمأن إلى سلامة أعضاء الفريق، الزملاء لارا الهاشم وطوني كيريللس وروبير غصن، استغرب "التعرض لمن خاطر بحياته ولا يزال من أجل تغطية الحدث بأمانة ومهنية، وفضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي"، مذكّرا بأن "الإعلاميين شركاء في كل معركة ويفترض حمايتهم لا التهجم عليهم".
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