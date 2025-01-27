بعد تعرّضهم للاعتداء.. وزير الإعلام يتصل ويتضامن مع فريق الـ "LBCI"

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وإذ اطمأن إلى سلامة أعضاء الفريق، الزملاء لارا الهاشم وطوني كيريللس وروبير غصن، استغرب "التعرض لمن خاطر بحياته ولا يزال من أجل تغطية الحدث بأمانة ومهنية، وفضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي"، مذكّرا بأن "الإعلاميين شركاء في كل معركة ويفترض حمايتهم لا التهجم عليهم".