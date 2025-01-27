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لبنان

بعد انتهاء "الهدنة".. بلدة جنوبية تكشف ما فعله مجلس الجنوب

Lebanon 24
27-01-2025 | 13:53
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 أعلنت بلدية طيرحرفا، اليوم الاثنين في بيان، أن "مجلس الجنوب باشر، فور انتهاء هدنة الستين يوما، بالتعاون والتنسيق الكامل مع البلدية بسلسلة إجراءات لوجستية لفتح الطرق الفرعية والرئيسية في مختلف أنحاء البلدة، إضافة إلى إزالة العوائق والسواتر الترابية، تسهيلا لعملية تنقل الأهالي عبر مركباتهم الآلية والسيارة، ولتمكينهم من تفقد بيوتهم وأراضيهم الزراعية".
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وأشارت إلى أن "الأعمال لا تزال قائمة".
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