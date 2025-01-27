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لبنان

هل حُسِم اسم وزير الداخلية في حكومة سلام؟

Lebanon 24
27-01-2025 | 14:01
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كشفت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ حقيبة وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة تخضع للنقاش، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تذهب إلى اسمٍ يجري التوافق عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
 
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