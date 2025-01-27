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لبنان

صيدا تضيء شوارعها بالطاقة الشمسية.. ورئيس البلدية يشكر برنامج الأمم المتحدة

Lebanon 24
27-01-2025 | 14:05
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 شكر رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع في بيان، باسمه وباسم المجلس البلدي في المدينة، لـ"القيمين على برنامج الأمم المتحدة ومجموعة مهندسون سويسريون – لبنان إنجاز مبادرة تركيب 112 لمبة وعمود إنارة بالطاقة الشمسية لإضاءة  ممر المشاة في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في المدينة، ومدخل سوق صيدا التجاري من ساحة النجمة باتجاه شارع الشاكرية، وأيضا إنارة جزء من الكورنيش البحري في محلة سينيق جنوب صيدا".
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وأشار إلى أن "هذه المبادرة لاقت الترحاب من رواد ممر المشاة والكورنيش والسوق التجارية"، وقال: "إن ذلك من شأنه المساهمة في بث الطمأنينة والأمان في نفوس المواطنين وإضفاء رونق جمالي ليلا على المدينة، لا سيما أننا على بعد نحو شهر من حلول شهر رمضان المبارك في أوائل شهر آذار المقبل".
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