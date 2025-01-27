صيدا تضيء شوارعها بالطاقة الشمسية.. ورئيس البلدية يشكر برنامج الأمم المتحدة

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وأشار إلى أن "هذه المبادرة لاقت الترحاب من رواد ممر المشاة والكورنيش والسوق التجارية"، وقال: "إن ذلك من شأنه المساهمة في بث الطمأنينة والأمان في نفوس المواطنين وإضفاء رونق جمالي ليلا على المدينة، لا سيما أننا على بعد نحو شهر من حلول شهر رمضان المبارك في أوائل شهر آذار المقبل".