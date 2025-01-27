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لبنان

بعد التعرّض لفريقي الـ "LBCI" والـ "MTV".. بيان من الاشتراكي

Lebanon 24
27-01-2025 | 14:29
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 صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:

"على ضوء تكرار التعرض لوسائل الإعلام والاعلاميين من اعتداءات أثناء تغطيتهم عودة أهالي الجنوب إلى قراهم، وآخرها كان التعرض لفريق المحطة اللبنانية للإرسال اليوم بعد التعرض لفريق محطة أم تي في بالأمس، تدين المفوضية أي إعتداء على الإعلاميين من أي جهة كانت".
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أضاف البيان: "تكرر المفوضية استنكارها ورفضها التعرض لأي صحافي وإعلامي إلى أي وسيلة انتمى، وعدم استخدام العنف أو أي شكل من أشكال الضغط تحت أي ذريعة".
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