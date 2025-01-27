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لبنان

انتهاكات "خطيرة".. دوريات "مكثفة" لوزارة الزراعة في محمية وادي الحجير

Lebanon 24
27-01-2025 | 15:10
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 نفذت فرق حراس الأحراج التابعة لوزارة الزراعة في محافظة النبطية، دوريات مكثفة في محمية وادي الحجير، ما أسفر عن ضبط تعديات جسيمة على الاحراج والغابات.

وتأتي المبادرة في إطار مساعي الوزارة الدؤوبة للحفاظ على الثروة الحرجية في لبنان، 
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وخلال هذه الدوريات، تم رصد انتهاكات خطرة شملت قطعا عشوائيا للأشجار والتعدي على الأراضي الحرجية.
 
وعلى الفور، تم تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تُشدّد وزارة الزراعة على أن حماية الغابات والثروة الحرجية تُعد أولوية استراتيجية، وتواصل الوزارة العمل على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الغابات وتعزيز الوعي البيئي، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الرسمية والقضائية المعنية.

وتناشد الوزارة جميع المواطنين الالتزام بالقوانين والمساهمة في حماية البيئة وصون الثروات الطبيعية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإرث الوطني والبيئي للبنان". (الوكالة الوطنية) 
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