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لبنان

"هجمة" مستغربة على الجيش

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-01-2025 | 15:36
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استغرب مرجع سياسيّ الهجمة غير المباشرة على الجيش، أمس الأحد، وذلك من خلال الإشارة إلى أنه تأخر في حماية أبناء الجنوب خلال عودتهم إلى قراهم المحتلة.
 
وأوضح المرجع أن هناك "حملة مستغربة" إزاء المؤسسة العسكرية التي كانت الدرع الأول لأبناء الجنوب، أمس، وتابعت: "هناك اختلاف على الجهة التي دخلت أولاً إلى البلدات، الجيش أو المواطنين.. النقطة الجوهرية ليست هنا، بل في زاوية أخرى مهمة جداً وهي أن الجيش أمّن الحماية للمواطنين خلال دخولهم رغم الخطر، واستطاع فرض طوق حولهم في وجه العدو الإسرائيلي".
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وأكد المرجع أن التمسك بالجيش هو أول خطوة ضرورية اليوم، مشيراً إلى أنّ دعم الجيش والالتفاف حوله يمثل رسالة صارخة ضد إسرائيل التي تُحاول دائماً إظهار أن المؤسسة العسكرية ضعيفة وغير قادرة على حماية الجنوب.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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