Advertisement

لبنان

للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن "مصرف لبنان"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-01-2025 | 15:47
A-
A+
Doc-P-1312303-638736149751823830.jpg
Doc-P-1312303-638736149751823830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنَّ العمل ما زال مستمراً بكافة التعاميم السابقة الصادرة عن مصرف لبنان، موضحةً أنّه لم يصدر أي قرار حتى الآن بتعليقها خلافاً لما يُشاع مؤخراً.
 
Advertisement
وأوضحت المصادر أنَّ التعاميم المختلفة ما زالت تقدم للمواطنين الأموال المنصوص عليها لهم بناء للنصوص التي وضعها مصرف لبنان، وبالتالي لا جديد يُذكر إلا في حال قرر مصرف لبنان إصدار تعاميم جديدة تنظم السحوبات المالية للمودعين والمواطنين.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2025-01-27
16:50 | 2025-01-27
16:49 | 2025-01-27
16:33 | 2025-01-27
16:33 | 2025-01-27
16:25 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24