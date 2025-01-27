للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن "مصرف لبنان"

قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنَّ العمل ما زال مستمراً بكافة التعاميم السابقة الصادرة عن مصرف لبنان، موضحةً أنّه لم يصدر أي قرار حتى الآن بتعليقها خلافاً لما يُشاع مؤخراً.

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وأوضحت المصادر أنَّ التعاميم المختلفة ما زالت تقدم للمواطنين الأموال المنصوص عليها لهم بناء للنصوص التي وضعها مصرف لبنان، وبالتالي لا جديد يُذكر إلا في حال قرر مصرف لبنان إصدار تعاميم جديدة تنظم السحوبات المالية للمودعين والمواطنين.