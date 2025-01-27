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لبنان

في مدينة لبنانية.. إغلاق متاجر لـ"صرافة غير قانونية"

Lebanon 24
27-01-2025 | 15:55
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أقدمت فصيلة التل - طرابلس، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، على إغلاق وختم محلين بالشمع الأحمر وذلك بعد ضبط أصحابهما بتهمة مزاولة أعمال الصرافة من دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
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كذلك، تمَّ توقيف أصحاب المحلات لإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
 
 
 

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