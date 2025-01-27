14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
3
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فضل الله من عيترون: معادلة الشعب والجيش والمقاومة تترجم هنا!
Lebanon 24
27-01-2025
|
16:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، اليوم الاثنين، من بلدة عيترون، أن "الناس مصرة ومصممة ان تحرر هذه الارض وان تعود إلى قراها وبلداتها بدماء أبنائها الذين استشهدوا بوصية قائدها السيد حسن نصر الله آلشعب هو الدولة وهو الذي يبسط سيادة الدولة لان الدولةً هي شعب ومؤسسات وهي ارض، اليوم فيه الارض والشعب هم الذين يأكدون بان الدولة الحقيقية هي هنا كما نشاهد الناس هنا ، هم أهل السيادة والسيادة الحقيقية هنا، والعنفوان والكرامة الوطنية وهنا لبنان الحقيقي هنا".
Advertisement
أضاف: "ان معادلة الشعب والجيش والمقاومة تترجم هنا في هذا المشهد الذي نشاهده على الارض، تلاحم الجيش مع شعبه ومع مقاومته، فدم الجيش والمقاومة والشعب هو الذي جبل هذه الارض بالعزة والكرامة والعنفوان"،
وتابع: "الجنوب اليوم يعطي القيمة الحقيقية لمعنى السيادة والكرامة والوطنية من هنا تهب رياح الكرامة الوطنية، وانا الذي يريد ان يشتم رائحة الكرامة فاليأتي إلى أرض الجنوب، والذي يريد أن يعرف معنى الكرامة الوطنية فاليأتي إلى أرض الجنوب فمقياس الوطنية اليوم هي هذه الارض ودماء هؤلاء الناس الطيبين الذين نحن وهم سنحرر هذه الارض ولن نقبل ان يبقى محتل على ارضنا بأتفاقات او بلا اتفاقات او بتفاهمات او بلا تفاهمات وبقرارات دولية او بلا قرارات دولية سنحرر هذه الارض وسيخرج المحتل من ارضنا ، نقول جاءنا مشي وبالسيارات والدراجات النارية وبكل الطرق والوسائل لنقول لا مكان للعدو الاسرائيلي على ارضنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
Lebanon 24
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
01:54 | 2025-01-27
27/01/2025 01:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.. إعلامية "الجديد" بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها (فيديو)
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.. إعلامية "الجديد" بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها (فيديو)
02:16 | 2025-01-27
27/01/2025 02:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
09:00 | 2025-01-27
27/01/2025 09:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
09:12 | 2025-01-27
27/01/2025 09:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالات... فضيحة كبيرة في قناة تلفزيونيّة شهيرة
Lebanon 24
إستقالات... فضيحة كبيرة في قناة تلفزيونيّة شهيرة
08:33 | 2025-01-27
27/01/2025 08:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:54 | 2025-01-27
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
16:50 | 2025-01-27
في اليوم الثاني لانتهاء "الهدنة".. هذا ما جرى في "بنت جبيل"
16:49 | 2025-01-27
رحلة "قُطعت" بين طهران وبيروت.. تقرير إسرائيلي يتحدّث
16:33 | 2025-01-27
فرص لتحسين دخل 1500 أسرة.. "وزارة الشؤون الاجتماعية" تطلق برنامجًا جديدًا
16:33 | 2025-01-27
"جمعية الإسعاف اللبنانية" عند كرامي.. هذا ما تم بحثه
16:12 | 2025-01-27
"كلام قاسم هو محاولات يائسة".. حاصباني: هذا ليس انتصاراً بل "انتحار"
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
28/01/2025 01:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
28/01/2025 01:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
28/01/2025 01:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24