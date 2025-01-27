Advertisement

لبنان

"جمعية الإسعاف اللبنانية" عند كرامي.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
27-01-2025 | 16:33
A-
A+

Doc-P-1312317-638736178295341583.png
Doc-P-1312317-638736178295341583.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 زار وفد من "جمعية الإسعاف اللبنانية"، المشرفة على جهاز وأكاديمية الطوارئ والاغاثة، النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس.

وتخلل الزيارة عرض لإنجازات الجمعية لعام 2024، وانتشار مراكزها في مختلف المحافظات اللبنانية، وآخرها انشاء نقطة إسعافية في مدينة الميناء، لتلبية احتياجات الأهالي بشكل أفضل.
Advertisement

كما وتم استعراض الخدمات الإسعافية والإغاثية التي قدمتها الجمعية خلال فترة الحرب وما رافقها من حركة النزوح. كذلك ناقش الطرفان سبل التعاون المتاحة بما يخدم المصلحة العامة. 

وأكد النائب كرامي بدوره، أهمية التعاون مع الجمعية، مشيدًا بـ "الدور الريادي الذي يقوم به مسعفو جهاز الطوارئ والإغاثة في طرابلس والشمال، وفي مختلف محافظات لبنان".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2025-01-27
16:50 | 2025-01-27
16:49 | 2025-01-27
16:33 | 2025-01-27
16:25 | 2025-01-27
16:12 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24