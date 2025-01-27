"جمعية الإسعاف اللبنانية" عند كرامي.. هذا ما تم بحثه

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وتخلل الزيارة عرض لإنجازات الجمعية لعام 2024، وانتشار مراكزها في مختلف المحافظات اللبنانية، وآخرها انشاء نقطة إسعافية في مدينة الميناء، لتلبية احتياجات الأهالي بشكل أفضل.كما وتم استعراض الخدمات الإسعافية والإغاثية التي قدمتها الجمعية خلال فترة الحرب وما رافقها من حركة النزوح. كذلك ناقش الطرفان سبل التعاون المتاحة بما يخدم المصلحة العامة.وأكد النائب كرامي بدوره، أهمية التعاون مع الجمعية، مشيدًا بـ "الدور الريادي الذي يقوم به مسعفو جهاز الطوارئ والإغاثة في طرابلس والشمال، وفي مختلف محافظات لبنان".