في اليوم الثاني لانتهاء "الهدنة".. هذا ما جرى في "بنت جبيل"

انطلق في اليوم الثاني لانتهاء مهلة الـ "60 يوم"، من منطقه بنت جبيل، أكثر من 200 مهندس، للبدء بعمليه الكشف على الاضرار، برعايه النائب حسن فضل الله وفي حضور منسق مشروع اعادة الترميم والإعمار في مؤسسه جهاد البناء المهندس حسين خير الدين وفعاليات، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية.

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