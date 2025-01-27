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لبنان

في اليوم الثاني لانتهاء "الهدنة".. هذا ما جرى في "بنت جبيل"

Lebanon 24
27-01-2025 | 16:50
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انطلق في اليوم الثاني لانتهاء مهلة الـ "60 يوم"، من منطقه بنت جبيل، أكثر من 200 مهندس، للبدء بعمليه الكشف على الاضرار، برعايه النائب حسن فضل الله وفي حضور منسق مشروع اعادة الترميم والإعمار في مؤسسه جهاد البناء المهندس حسين خير الدين وفعاليات، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية. 
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