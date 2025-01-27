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لبنان

التطورات الجنوبية تقلب المشهد الحكومي

Lebanon 24
27-01-2025 | 22:52
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كتب ميشال نصر في" الديار: اشارت المعلومات الى التواصل المستمر بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، وسط أجواء مشجعة تناقض الشائعات المتداولة. 
مصادر سياسية مطلعة ابدت مخاوفها من ان تكون احداث الساعات الماضية قد اعادت الامور الى المربع الاول، مفرملة اندفاعة العهد. 
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في ملف تشكيل الحكومة، واضح ان الثنائي الشيعي سجل أكثر من نقطة، كانت كافية لقلب الحسابات، مع استعادته المبادرة، ونجاحه في اسقاط ايامكان نحو الذهاب الى حكومة امر واقع، واثباته قوته الشعبية التي لا يمكن تخطيها، والتي من الافضل استيعابها داخل الحكومة، من انتقالها الى المعارضة، خصوصا انه في حال تقرر تنفيذ ما ورد في خطاب القسم، وما تبناه
رئيس الحكومة المكلف، فان اللبنانيين سيكونون امام قرارات صعبة ومؤلمة، قد تجبرهم على العودة الى الشارع. 
وفي الملف الحدودي، نجح حزب الله، عبر تكتيكه "الذكي"، وسلاحه الجديد الذي استخدمه، في الزام الدولة اللبنانية، والاطراف الخارجية بتحديد مهلة جديدة، والحصول على تمديد رسمي لوقف النار، بعدما كان الاتجاه الى تمديده دون اي اشعار او بيان عن رعاة الاتفاق، ما كان سيفتح الباب امام تمديدات متتالية، وهو بذلك اعاد الكرة الى ملعب الدولة والحكومة، تمهيدا لاحراجها امام الاميركيين تحديدا. 
وعليه، رات المصادر ان الامور ذاهبة نحو مزيد من انقلاب المعادلات الداخلية، خصوصا ان المواكبة اللافتة للرئيس السابق للحكومة الشيخ سعد الحريري لليوم الجنوبي الطويل كانت لافتة، وكذلك المظاهرة التي خرجت من الطريق الجديدة معقل تيار المستقبل، وهي احداث قد تساهم في تغيير التوازنات الداخلية وقلبها راسا على عقب، حيث الجميع في انتظار ما سيقوله الشيخ سعد في 14 شباط، والذي سيبنى عليه الكثير، في حال ما حصل الاحد كان اول غيثه.
 
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