كرم: التمادي في الاستفزازات لن يُعيد الأمور الى السابق

كتب النائب فادي كرم على منصة "إكس": "واهم صاحب الاستعراضات الغبية والمسيرات الفتنوية بأنه يستطيع ترجمة ذلك ضغطاً لتعديل المسار السياسي الجديد. انهزام مشروعه نتج قبل كل شيء من انكشاف نفاقه. وبالنهاية، التمادي في الاستفزازات لن يُعيد الامور الى السابق، بل سيُلحق هزيمته الداخلية بالخارجية".

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