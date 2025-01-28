العقدة الشيعية حلّت والبحث في "فكرة المقاومة"

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لا تزال عملية تشكيل الحكومة الجديدة محور نقاش، ويبدو ان "العقدة الشيعية" قد حلّت، لا سيما بعد كلام الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عن التوافق مع الرئيس المكلف .وبحسب المصادر فإن تسمية وزير المالية باتت بشكل كامل بيد "الثنائي الشيعي" ولن يتشارك احد في هذا الامر، ما يعني ان عقدة المالية حلت، كما ان عقدة البيان الوزاري تكاد تحل عبر صيغة جديدة تضمن "فكرة المقاومة".وتلفت المصادر الى ان النقاش الاخير يحصل في كيفية عدم اعطاء "الثنائي" كامل الحصة الشيعية، علما انه حتى اللحظة هناك اصرار من حركة "امل" و"حزب الله" على حصول على الوزراء الشيعة الخمسة بالكامل.