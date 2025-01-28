أسعار حقن البوتوكس والفيلر في لبنان: مقارنة بين الجودة والتكلفة

تعتبر حقن "البوتوكس" والفيلر من الإجراءات التجميلية الشائعة في لبنان، حيث يسعى الكثيرون للحصول على مظهر شاب وجذاب. ومع ذلك، فإن أسعار هذه الحقن قد شهدت تغييرات ملحوظة في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات التي تمر بها البلاد. فقطاع "مستحضرات التجميل"، وتحديداً تلك التي تُحقن في جسم الإنسان، كـ"الفيلر والبوتوكس"، وبعد أن تأثرت أسعارها في مرحلة أولى، انخفض حجم استيرادها في مرحلة ثانية، ما شجّع "المزوّرين" على ولوج السوق عبر بيع مواد تجميليّة مزيّفة.

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وتتراوح أسعار حقن البوتوكس في لبنان عادة بين 100 و600 دولار أميركي لكل جلسة. يعتمد السعر على عدد الحقن المطلوبة والمناطق المستهدفة في الوجه. على سبيل المثال، قد يحتاج الشخص إلى عدد أكبر من الوحدات لعلاج التجاعيد في الجبهة مقارنة بعلاج التجاعيد حول العينين. و"البوتوكس" هي مادة مؤقتة، تعالج التجاعيد التعبيرية المرتبطة بحركة الوجه وتظهر عند حركة العضلة وتزول عند زوالها. وتسبب ارتخاء العضل وتزيل التجاعيد وتستخدم لحقن الجبين ومحيط العينين ومحيط الفم، وهدفها الاساسي منع ظهور تجاعيد الوجه على الرغم من انه يمكن استخدامها أيضا لعلاجات طبية مثل الجيوب الأنفيّة وخلل التوتر العضلي وأوجاع الرأس وغيرها.

أما بالنسبة للفيلر، فتتراوح أسعاره بين 180 و800 دولار أميركي للجلسة الواحدة. يعتمد السعر أيضًا على نوع الفيلر المستخدم (مثل حمض الهيالورونيك أو الكولاجين) والكمية المطلوبة لتحقيق النتائج المرجوة. الفيلر مادة تحقن تحت الجلد عن طريق ملء خطوط وأنسجة الوجه لتجديد شبابه عبر تعبئة مناطق معينة بهدف تكبير حجمها، مثل الشفاه والخدود أو إخفاء التجاعيد الناتجة عن التقدم في العمر. وفعلياً، فإن "الفيلر" مادة مؤقتة يتم حقنها بشكل متكرر حسب نوع المادة ومكان حقنها في الجسم.



عيادات للتجميل غير مرخص لها



مع تزايد الطلب على إجراءات التجميل، ظهر العديد من العيادات غير المرخص لها التي تقدم خدماتها بأسعار منخفضة. هذه العيادات غالبًا ما تفتقر إلى التراخيص اللازمة وتستخدم مواد غير معتمدة أو غير آمنة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل العدوى أو ردود فعل تحسسية.



ومن المهم أن يتأكد الأفراد من اختيار عيادات مرخص لها ومعروفة ولديها سمعة جيدة قبل إجراء أي عملية تجميلية. ويجب البحث عن تقييمات المرضى السابقين والتأكد من أن الأطباء المعنيين لديهم المؤهلات اللازمة والخبرة في هذا المجال.



أخيرًا، ليس خطأ أن تحاول النساء الحفاظ على جمالهن وشبابهن، لكن يجب توخي الحذر عند اختيار العيادة المناسبة لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بالعيادات غير الشرعية لكي لا تحتاج المرأة من بعدها الى عمليات تصحيحية أخرى مكلفة.