ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة والمازوت الفي ليرة وقارورة الغاز 6 الاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.492.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.532.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.405.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.097.000 ليرة لبنانية