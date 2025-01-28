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لبنان

كيف سيتصرف "حزب الله" بعد التحرير؟

علي منتش Ali Mantash

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Lebanon 24
28-01-2025 | 06:00
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بات تحرير القرى الامامية الحدودية جنوب لبنان امراً واقعاً ومسألة أيام حتى لو كانت تل ابيب ترغب في ان يكون لديها وجود فيها او في بعض النقاط المفصلية هناك، لكن ما حصل في اليومين الماضيين حسم مسألة تحرير كامل الجنوب وعودة الأهالي الى قراهم وبدء مسار اعادة الاعمار الذي قد يحتاج لسنوات. لكن، بالرغم من حتمية خروج الجيش الاسرائيلي بهذه السرعة الا ان تمديد مهلة الـ 60 يوم من قبل الاميركيين قد يكون عائداً الى رغبة في استثمار هذا الامر في الواقع السياسي الداخلي ودفع "حزب الله" الى مزيد من التنازلات السياسية في الداخل،خصوصاً وان بعض ما حصل في الاسابيع الماضية، وتحديداً انتخاب الرئيس جوزيف عون وتسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة، كان تحت ضغط وجود اسرائيل وامكانية حصول تطورات دراماتيكية في اي لحظة.
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السؤال الاساسي اليوم هو هل سيؤدي ما حصل في الجنوب الى تعديل موازين القوى الداخلية ما يدفع الحزب الى التمسك أكثر بشروطه السياسية وتحديداً في ملف تشكيل الحكومة؟ مما لا شكّ فيه ان نفوذ الحزب الداخلي لن يعود الى ما كان عليه في السابق، علماً انه خطى الخطوات الاولى لذلك، وعليه يمكن للحزب أن يشعر أنه قادر على منع تدهور موقعه السياسي في النظام اللبناني من خلال الاصرار مجدداً على الامساك بوزارة المالية وبمنع حصول اي خرق فعلي في الحصة الوزارية الشيعية، وهذا "الانجاز" في التأليف يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة عبر فتح معركة قانون الانتخاب ان رغب الحزب بذلك على اعتبار ان رئيس المجلس النيابي لا يريد اجراء اي انتخابات وفق القانون القديم.

وتعتبر مصادر مطلعة أن "حزب الله" سيوجه ضربة معنوية الى خصومه وتحديداً في الطائفة الشيعية وهذا سيكون له تأثير على ادائهم او حماسهم في الانتخابات وكل ذلك سيعزز حضور الحزب في الداخل ويمكن التأسيس عليه في اطار علاقات الحزب مع القوى السياسية اولاً ومع القوى الاقليمية والدولية التي من الواضح انها تريد تحقيق انجاز سياسي ضدّ الحزب لكن ليس بهدف معركة شاملة معه بل لارساء تفاهم معه، والمقصود هنا دول الخليج التي ستتحاور مع الحزب او تهادنه في اسوأ الاحوال حتى لو استعاد توازنه السياسي، من هنا يمكن مراقبة سلوك حارة حريك في الساحة الداخلية وهذا ما سيعززه ايضاً تشييع الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي قد يشهد اكبر تجمع بشري في تاريخ لبنان.

وتعتقد المصادر أن حلفاء "حزب الله" الذين اظهروا امس تبدلا في مواقفهم ايجاباً لمصلحة الحزب بعد ان ابتعدوا عنه في الاشهر الاخيرة، سيشكلون دفعا اضافيا للفريق السياسي الذي تقوده حارة حريك، وهذا كله سيعيد التوازن الى الساحة الداخلية ولن يكون ممكناً بعده الذهاب نحو عزل ل" حزب الله" او حتى انتصار شبه كامل لخصومه عليه..
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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علي منتش Ali Mantash

@alimantash
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