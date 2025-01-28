توقيف عصابة سرقة في الخيام

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أوقفت مديرية المخابرات مكتب مرجعيون اليوم الثلاثاء شخصين من بلدة عرسال كانا يقومان بعمليات سرقة في بلدة الخيام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وكانت دورية من أمن الدولة مكتب حاصبيا مرجعيون قد أوقفت أيضا شخصين آخرين بتهمة السرقة، واتضح أنهم مجموعة واحدة مؤلفة من 4 أفراد وتم ضبطهم مع المسروقات.